Жасмин стала обладательницей "золотого" Bentley за 33,5 млн рублей

Певица Жасмин стала обладательницей дорогого седана Bentley Mulsanne, стоимость которого превышает 33,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Super.
В новом люксовом автомобиле певицу увидели во время похорон Юлии Началовой.
Цвет машины — серо-золотой. В отделке салона используются дорогие детали из дерева, а "украшают" железного коня артистки "блатные" номера 777.
Ранее Лайф рассказывал, что певица Жасмин намерена получить паспорт Молдавии, при этом не отказывается от российского.
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