Жасмин стала обладательницей "золотого" Bentley за 33,5 млн рублей

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Жасмин стала обладательницей "золотого" Bentley за 33,5 млн рублей

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Жасмин. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В отделке салона используются очень дорогие детали из дерева, а "украшают" железного коня артистки "блатные" номера 777.

Певица Жасмин стала обладательницей дорогого седана Bentley Mulsanne, стоимость которого превышает 33,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Super.

В новом люксовом автомобиле певицу увидели во время похорон Юлии Началовой.

Цвет машины — серо-золотой. В отделке салона используются дорогие детали из дерева, а "украшают" железного коня артистки "блатные" номера 777.

<p>Фото: © Super</p>

Ранее Лайф рассказывал, что певица Жасмин намерена получить паспорт Молдавии, при этом не отказывается от российского.

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