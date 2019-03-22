Из-под дома в Техасе вытащили 45 гремучих змей — видео

Жители дома видели всего несколько змей каждый год, их двор был очень ухоженным, а дом красивым и чистым.

Специалисты вытащили 45 гремучих змей из-под одной фермы в американском штате Техас. Житель дома забрался под здание, чтобы наладить телевизионный кабель, однако быстро ретировался, обнаружив там несколько змей. О том, что змей там не "несколько", а четыре с половиной десятка, ему сообщили змееловы из компании Big Country Snake Removal.

— Я часто сталкиваюсь с таким сценарием, когда люди даже не думают, что это может случиться с ними. Однако гремучим змеям всё равно, насколько хорош ваш дом или какая у вас машина, они заботятся просто о выживании, — подписал видео сотрудник по отлову змей в Facebook.

В январе Лайф рассказывал о другом опасном соседстве человека со змеями: в Австралии питон укусил женщину во время посещения туалета.