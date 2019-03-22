Эксперт рассказал о козыре, который даст России газовый контракт с Венгрией

Речь идёт о появлении нового союзника, который в Евросоюзе будет поддерживать энергетические инициативы Москвы.

Договорённость о поставках российского газа Венгрии на 2020 год напрямую выгодна как Москве, так и Будапешту. Так заключение соглашения прокомментировал президент Российского газового союза Сергей Чижов.

— Поставки, помимо Украины, дают Венгрии определённые козыри. И дают определённые козыри России. Венгрии — в решении венгерской автономии, ряда общин на западе Украины, а России даёт нового союзника, который в Евросоюзе будет поддерживать данное решение, — объяснил он в эфире НСН.

Чижов также напомнил, что Будапешт последовательно поддерживает Москву во всех её экономических инициативах.

Ранее МИД Венгрии сообщил, что Будапешт получил гарантии на российский газ на случай, если переговоры Москвы и Киева о транзите в ЕС потерпят фиаско. По словам главы ведомства, с "Газпромом" подписан контракт на поставку топлива на 2020 год.