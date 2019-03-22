Беркова собралась замуж в шестой раз

Новый избранник актрисы предлагает ей уехать из страны. Впрочем, окончательного решения она ещё не приняла.

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова в шестой раз собралась замуж. Избранником на сей раз оказался миллиардер и путешественник. Об этом сообщает "Стархит".

Неожиданное заявление она сделала на вечеринке по случаю празднования своего дня рождения.

— Избранника зовут Александр Путинцев. Ему 42 года. Он миллиардер, филантроп и путешественник. Шесть лет назад переехал жить за границу. Но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась, — рассказала Беркова.

Сообщается, что новый избранник актрисы предлагает ей уехать из страны. Впрочем, окончательного решения она ещё не приняла. Вместе они часто ходят по ресторанам и посещают светские мероприятия.

Несколько месяцев назад Лайф рассказывал о разводе Берковой с её пятым мужем — актёром Андреем Стояновым.