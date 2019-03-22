В Нижегородской области юноша спас семью с пятилетней девочкой из горящего дома

Артём Потехин сначала вывел мужчину с ребёнком, а затем на руках вынес женщину из огня.

В селе Носовая Нижегородской области семья из трёх человек чуть не погибла при пожаре. По данным паблика "Регион-52 | Нижний Новгород", трагедии удалось избежать благодаря 19-летнему студенту.

Хозяин дома, его сожительница и пятилетняя девочка мирно спали, когда их дом уже вовсю полыхал. Огонь заметил Артём Потехин, проезжавший мимо на автомобиле. Он остановился и, убедившись, что в доме пожар, начал звать хозяев. Когда никто не откликнулся, он выломал дверь, разбудил спящих на диване мужчину и ребёнка и вывел их на улицу. Затем юноша вернулся в горящее здание и вынес на руках женщину.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправности дымовой трубы печи, которую хозяева затопили перед сном. Сейчас в областном главке МЧС России решается вопрос о поощрении героя.