"Аэрофлот" решил отменить самый дешёвый тариф с багажом

Перевозчик объяснил это тем, что большое число пассажиров летали по таким билетам лишь с ручной кладью.

Авиакомпания "Аэрофлот" с 2 апреля отменяет на своих рейсах тариф "Экономбюджет", который является самым дешёвым с багажом. Об этом говорится в письме перевозчика билетным агентствам, которое оказалось в распоряжении РБК.

Билеты в этом тарифе обходятся дешевле на 12–30%, нежели в "Эконом оптимум". Правда, последний подразумевает возможность возврата и бесплатного выбора места на борту.

Перевозчик заявил, что огромное число пассажиров, пользовавшихся тарифом "бюджет", летали лишь с ручной кладью, приобретая тем самым ненужные услуги.

— Промотарифы у авиакомпании, безусловно, останутся, но они вводятся и раньше вводились при проведении акций и распродаж и не являются постоянными, — заявил РБК собеседник в "Аэрофлоте".

Ранее Лайф рассказывал, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" с 2 апреля вводят на своих рейсах безбагажные тарифы.