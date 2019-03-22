Траволта рассказал Пескову, что думают простые американцы о России

На ужине в честь лауреатов премии BraVo артист признался, что и у него сложилось хорошее впечатление о стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обсудил с голливудским актёром Джоном Траволтой отношение простых американцев к России. По словам представителя Кремля, они сошлись во мнении по поводу необъяснимости русофобской истерии, которая раскручивается в политических кругах США.

— Причём, что интересно, по его словам, эта истерия на уровне простых американских граждан фактически не проявляется, на бытовом уровне в США всё более спокойно, — цитирует Пескова ТАСС.

Песков коротает вечер в компании Джона Траволты pic.twitter.com/La3TaMu3PJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 марта 2019 г.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Траволта проявляет живой интерес к жизни россиян. Голливудский актёр признался, что у него сложилось хорошее впечатление о стране.

Джон Траволта приехал на музыкальную премию BraVo в Москву в качестве специального гостя. На торжественном ужине в честь лауреатов и гостей мероприятия звезда сидела за одним столом с Дмитрием Песковым.

Ранее Траволта рассказал о своём отношении к танцу с Умой Турман из фильма "Криминальное чтиво".