Траволта рассказал Пескову, что думают простые американцы о России

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Траволта рассказал Пескову, что думают простые американцы о России

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Джон Траволта, Дмитрий Песков. Коллаж: © Life. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов/Агентство городских новостей «Москва»/Иванко Игорь

На ужине в честь лауреатов премии BraVo артист признался, что и у него сложилось хорошее впечатление о стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обсудил с голливудским актёром Джоном Траволтой отношение простых американцев к России. По словам представителя Кремля, они сошлись во мнении по поводу необъяснимости русофобской истерии, которая раскручивается в политических кругах США.

Причём, что интересно, по его словам, эта истерия на уровне простых американских граждан фактически не проявляется, на бытовом уровне в США всё более спокойно, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Траволта проявляет живой интерес к жизни россиян. Голливудский актёр признался, что у него сложилось хорошее впечатление о стране.

Джон Траволта приехал на музыкальную премию BraVo в Москву в качестве специального гостя. На торжественном ужине в честь лауреатов и гостей мероприятия звезда сидела за одним столом с Дмитрием Песковым.

Ранее Траволта рассказал о своём отношении к танцу с Умой Турман из фильма "Криминальное чтиво".

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