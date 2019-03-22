СМИ: Лидер ИГИЛ растолстел, перекрасил бороду в рыжий и пытается сбежать в Ирак

Газета Al-Araby al-Jadeed рассказала о смене имиджа лидера террористической организации ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, который пытается сбежать из Сирии в Ирак. Кроме того, как утверждает издание, боевик страдает лишним весом.

— Он находится в другом районе Сирии, откуда несколько раз пытался бежать в Ирак, однако авиация международной коалиции и действующие в приграничной зоне силы иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" заставили его остановиться, — рассказывает источник газеты.

По данным Al-Araby al-Jadeed, аль-Багдади отказался от кортежа, а его охранники теперь носят афганскую одежду, которая отличается от униформы террористов. Кроме того, он подстриг бороду и перекрасил её в рыжий цвет. Газета также уточняет, что главарь террористов растолстел от малоподвижного образа жизни.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.