СМИ сообщили, что Ким Чен Ын может приехать в Москву этой весной

Северокорейский лидер Ким Чен Ын может приехать в Москву ещё до лета, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в российском парламенте. При этом утверждается, что в российскую столицу уже прибыли помощники главы КНДР.

— Сегодня прибыли его помощники готовить его визит. Он может состояться в ближайшее время — ещё до лета, — сообщили в парламенте.

При этом говорить о каких-либо точных датах ещё рано, подытожил источник агентства.

Ранее южнокорейские СМИ просто сообщали, что Ким Чен Ын планирует приехать в Россию. В Кремле эту информацию не стали никак комментировать.