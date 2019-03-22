СМИ сообщили, что Ким Чен Ын может приехать в Москву этой весной

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СМИ сообщили, что Ким Чен Ын может приехать в Москву этой весной

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Ким Чен Ын. Фото © Flickr/Republic of Korea

Северокорейский лидер Ким Чен Ын может приехать в Москву ещё до лета, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в российском парламенте. При этом утверждается, что в российскую столицу уже прибыли помощники главы КНДР.

Сегодня прибыли его помощники готовить его визит. Он может состояться в ближайшее время — ещё до лета, — сообщили в парламенте.

При этом говорить о каких-либо точных датах ещё рано, подытожил источник агентства.

Ранее южнокорейские СМИ просто сообщали, что Ким Чен Ын планирует приехать в Россию. В Кремле эту информацию не стали никак комментировать.

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