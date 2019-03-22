Москвич пропил надетый на него браслет для домашнего ареста

После такой выходки злоумышленнику изменили меру пресечения и отправили под арест.

Житель Зеленограда продал электронный браслет и контрольную аппаратуру, которая ему была выдана в рамках домашнего ареста. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что мужчина и его брат вместе ограбили магазин в феврале текущего года, за что и были помещены под домашний арест. Им выдали стационарную контрольную аппаратуру и электронные браслеты.

Однако долго в таких оковах герой истории продержаться не сумел и отнёс аппаратуру в пункт скупки. Любопытно, но оборудование стоимостью девять тысяч он продал за полторы. На вырученные деньги он купил себе спиртное.

Правоохранители такой перформанс не оценили и отправили торговца под арест.