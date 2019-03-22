"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину

Кроме того, цена топлива для конечного потребителя будет где-то на четверть ниже, чем есть сейчас.

"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на основании действующего соглашения. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева, украинского политика Виктора Медведчука, а также кандидата в президенты Незалежной Юрия Бойко.

— Что касается транзитного договора, он заканчивается 31 декабря 2019 года, и "Газпром" готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта, — приводит слова Миллера РИА "Новости".

О конечной цене газа, по словам Миллера, судить пока рано. Однако он полагает, "зная запредельный уровень цен для конечных потребителей", что она будет существенно ниже.

— Можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня, — добавил он.

Ранее стало известно, что Высокий суд Англии приостановил разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" по делу об исполнении решений Стокгольмского арбитража.