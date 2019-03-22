Первоклассник из Сургута мечтает выпить чашечку кофе с Путиным

Мальчику также очень нравится работа мэра, и в будущем он хотел бы стать градоначальником.

Первоклассник Игорь из Сургута во время приёма у мэра города Вадима Шувалова сказал, что хотел бы выпить чашечку кофе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает URA.RU.

Поводом для приглашения ребёнка к главе города послужил рисунок, на котором он изобразил свою версию того, как выглядит работа мэра. С городскими властями им поделилась мама мальчика.

Во время встречи ученик рассказал, что Шувалов и Путин являются его кумирами, а в будущем он хотел бы стать мэром города и приносить пользу людям, а также следить за работой магазинов, фабрик и других предприятий.

— Мне нравится работа мэра, потому что он издаёт свои правила и законы. И я думаю, что мэр Шувалов ладит с Путиным и другими мэрами и президентами, — сказал восьмилетний мальчик.

После этого он рассказал о своём необычном желании.

— А также хотел бы выпить чашечку кофе с президентом России Путиным, — смело заявил Игорь.

Мальчик сумел посидеть в кресле главы города, а в подарок ему вручили игрушечный конструктор.