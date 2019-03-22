Названы самые любимые породы собак у москвичей

Эксперты также выяснили, какие клички выбирают хозяева для четвероногих питомцев.

Москвичи чаще всего заводят породистых собак, особое предпочтение отдаётся лабрадорам, джек-рассел-терьерам и вельш-корги. Рейтинг самых любимых собак жителей столицы составили специалисты сервиса по выгулу и догситтингу "Собака-гуляка" на основе анализа данных трёх тысяч пользователей.

В пятёрке лидеров также оказались французские бульдоги и бигли. В целом заводить породистых собак предпочитают 75% москвичей. А вот на короткошёрстных колли, пражских крысариках и петербургской орхидее столичные жители останавливают свой выбор в последнюю очередь.

Эксперты также выяснили, что москвичи чаще всего своих четвероногих питомцев называют Джек. В числе любимых кличек для собак — Арчи, Боня и Чарли.

Ранее Лайф писал, что Хатико из подмосковного Зеленограда пытался догнать машину хозяина, который его выбросил на обочине дороги и уехал.