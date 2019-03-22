Путин не планирует встречаться с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

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Путин не планирует встречаться с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и лидером партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Нет, в планах нет [встречи Путина с Медведчуком и Бойко], — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что украинские политики обсудили с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером ряд вопросов. Среди тем переговоров был газовый контракт между Москвой и Киевом.

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