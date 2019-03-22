Депутат Рады обвинил Порошенко в стравливании госорганов ради своей выгоды

Ради своего бизнеса действующий президент Украины Пётр Порошенко поссорил различные государственные учреждения, среди которых Генпрокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Онищенко изданию Ukraina.ru
— Его главная задача как бизнесмена и политика — настроить всех друг против друга. Я сам видел... Как вы думаете, просто так происходили все распри, просто так НАБУ переругалось с антикоррупционной прокуратурой? А ещё была война НАБУ против Генеральной прокуратуры. И Служба безопасности Украины вовлечена в эти войны, — высказался политик, который ранее сам занимал должность порученца по особым делам президента страны.
Онищенко заявляет, что Порошенко компрометировал руководителей ведомств и организовывал провокации.
— Его задача — всё подтянуть для себя. Отобрать все бизнесы, скупить всё за бесценок, перевести на свои какие-то компании. То есть он занимается бизнесом, а этот хаос устраивает, чтобы ему никто не мешал, — добавляет Онищенко.
Ранее Лайф рассказывал о слухах про конфликт Порошенко и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Аваков даже обвинил Порошенко в подкупе избирателей. Первые слухи о споре украинских политиков появились ещё в 2017 году.
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