Врачи в Петербурге восстановили пол ребёнку с признаками девочки и мальчика

Врачебное вмешательство было абсолютно бесплатным для семьи благодаря специальной квоте.

Андрологи Детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию по восстановлению половых органов у семимесячной девочки. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В больницу поступил ребёнок с нарушением развития пола (DSD). В подобных случаях наблюдается развитие обоих половых органов, а пол ребёнка определяется с помощью специальных тестов. В течение полугода врачи сумели сделать 100-процентный вывод о том, что родившийся ребёнок — девочка.

В центре проводят десятки подобных операций в год, но этот случай уникален тем, что за одно вмешательство врачами было проведено три операции.

— У девочки была очень сложная ситуация, потому что ей надо было провести три операции за один раз: удалить ненужные мужские половые органы, сделать женские из собственных тканей и сделать внутренние половые органы, — рассказали в пресс-службе больницы.

Повзрослев, маленькая пациентка сможет вести половую жизнь, однако пока неизвестно, будет ли она способна иметь детей.

Стоит подчеркнуть, что операция стала бесплатной. Её провели по специальной квоте.