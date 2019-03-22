Мать избитой "за кроссовки" школьницы: Её схватили за волосы и ударили о колено

Женщина утверждает, что у дочери черепно-мозговая травма и смещение носовой перегородки.

Мать челябинской школьницы, избитой сверстницами за поддельные кроссовки Balenciaga, рассказала Лайфу свою версию произошедшего. Ксения говорит, что деньги на обувь собирали всей семьёй. 8 марта девочке купили желанные кроссовки, а 18-го числа её избили.

По словам женщины, девочки подкараулили дочь у школы и потребовали: "Либо ты сейчас снимаешь их и идёшь голыми ногами босиком, либо завтра приноси нам деньги за подделку". Когда та не согласилась, подростки накинулись на неё с кулаками.

— Доча в больнице третьи сутки, у неё черепно-мозговая травма и смещение носовой перегородки. Её схватили за волосы и ударили о колено. У неё началась тошнота, и её увезла скорая. В тот день был ад, просто ужас, — вспоминает мать.

Брат Евы также стал свидетелем потасовки, которая произошла между девочками 19 марта. По его словам, одна из школьниц начала дергать его сестру за портфель, а та ей ответила — дала по носу. После этого молодой человек кинулся их разнимать. Он заявил, что сверстницы "уже неделю драконят" Еву. После драки у неё "половина лица была красной и клочка волос не было", утверждает он. По словам брата, "эти девочки очень борзые, хотя им по 11 лет".

Ранее свою версию произошедшего изложила одна из нападавших. По её словам, дело было совсем не в кроссовках, а избитая якобы сама их долго провоцировала.