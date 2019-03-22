Чубайс заявил, что миссия "Роснано" выполнена

Основным источником дохода корпорации являются инвестиции, которых в прошлом году было получено на сумму около 6 миллиардов рублей.

Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что компания сумела выполнить возложенную на неё миссию и возместила государству все расходы на её создание.

Он подчеркнул, что за десять лет "Роснано" уплачено 132,4 млрд рублей налогов, при этом на её создание было потрачено 130 млрд рублей.

— То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться, — приводит слова Чубайса ТАСС.

Основным источником дохода корпорации являются инвестиции, которых в прошлом году было получено на сумму 5,6 миллиарда рублей.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин провёл встречу с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, созданного при содействии корпорации.