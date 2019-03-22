Чубайс заявил, что миссия "Роснано" выполнена

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Чубайс заявил, что миссия "Роснано" выполнена

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Анатолий Чубайс. Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Основным источником дохода корпорации являются инвестиции, которых в прошлом году было получено на сумму около 6 миллиардов рублей.

Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что компания сумела выполнить возложенную на неё миссию и возместила государству все расходы на её создание.

Он подчеркнул, что за десять лет "Роснано" уплачено 132,4 млрд рублей налогов, при этом на её создание было потрачено 130 млрд рублей.

То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться, — приводит слова Чубайса ТАСС.

Основным источником дохода корпорации являются инвестиции, которых в прошлом году было получено на сумму 5,6 миллиарда рублей.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин провёл встречу с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, созданного при содействии корпорации.

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