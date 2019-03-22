Рогозин заявил, что ракета "Сармат" "разорвёт в клочья" любую систему ПРО

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская баллистическая ракета "Сармат" способна "разорвать в клочья" любую систему ПРО.
— Это тяжёлая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную, — выразил уверенность Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
В прошлом месяце Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что работа над "Сарматом" идёт по графику. В этом году ракета должна пройти лётные испытания. МБР "Сармат" заменит стратегическую ракету "Воевода".
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