Рогозин заявил, что ракета "Сармат" "разорвёт в клочья" любую систему ПРО

Читайте также

Рогозин заявил, что ракета "Сармат" "разорвёт в клочья" любую систему ПРО

3

Фото: © РИА "Новости"/Министерство обороны РФ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская баллистическая ракета "Сармат" способна "разорвать в клочья" любую систему ПРО.

Это тяжёлая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную, — выразил уверенность Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

В прошлом месяце Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что работа над "Сарматом" идёт по графику. В этом году ракета должна пройти лётные испытания. МБР "Сармат" заменит стратегическую ракету "Воевода".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×