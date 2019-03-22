Volkswagen объявил микроотзыв автомобилей в России

В числе причин — проблемы со срабатыванием боковой подушки безопасности и неисправность сдвижного люка.

Официальный дилер Volkswagen в России — "Фольксваген груп Рус" — отзывает 15 автомобилей, реализованных в 2015–2018 годах. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат 13 Volkswagen Caddy 2018–2019 годов выпуска. На автомобилях могут быть неправильно установлены наполнители спинок сиденья, из-за чего возможны проблемы со срабатыванием боковой подушки безопасности.

Остальные Volkswagen, подлежащие отзыву, — это два седана Passat, реализованных в 2015–2018 годах. В этих машинах панорамный подъёмно-сдвижной люк может отставать от рамы.