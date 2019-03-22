В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот

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В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот

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Фото: © Pixabay

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил журналистам, что ситуация вокруг Голанских гор не может измениться и останется прежней.

Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи: статус Голанских высот не изменился, — заявил Хак.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе.

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