Медведчук допустил снижение стоимости газа для Украины на 25%

По мнению политика, это может существенно отразиться на тарифах на газ, отопление и горячее водоснабжение для народа.

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил о возможности снижения цен на газ для Украины на 25% в случае заключения контракта с Россией.

— Если говорить по поводу снижения цены, возможного в результате договорённости и заключения [с Россией] нового контракта с 1 января 2020 года о прямых поставках газа, то это снижение может быть как минимум на 25%, — сказал украинский политик по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

По мнению Медведчука, это может существенно отразиться на тарифах на газ, отопление и горячее водоснабжение для украинцев. Он также напомнил, что газ также используется и в промышленности, и на производствах. Заключение соглашения о поставках российского газа может сделать их более конкурентоспособными за счёт удешевления продукции, убеждён политик.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности России продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на основании действующего соглашения.