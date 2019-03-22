В России могут запретить заводить дела о сбыте наркотиков без факта их передачи

Речь идёт о случаях, когда следствие начинается на основе смерти граждан в результате передозировки и при других ситуациях, если запрещённые вещества не изымались.

В России могут запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков и наркосодержащих растений без доказательств их сбыта и заключения эксперта о названии, типе и массе вещества. Соответствующий законопроект подготовило МВД РФ и опубликовало на едином федеральном портале нормативных правовых актов.

— Значительное количество уголовных дел в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков возбуждается по материалам, выделенным из административных производств об их незаконном потреблении, а также связанных со смертью граждан от передозировки, то есть в случаях, когда наркотики не изымались, — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект призван помочь исключить случаи необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта запрещённых веществ, а также нарушения прав и законных интересов граждан — участников уголовного судопроизводства. Вместе с тем авторы инициативы считают, что нововведение поможет лучше использовать потенциал предварительного следствия в борьбе с наркоторговлей.

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