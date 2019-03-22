Тренер отметила недосягаемость Загитовой на чемпионате мира

По её мнению, лидеру сезона японке Рике Кихире помешали прежде всего нервы, с которыми она не научилась справляться.

Выступление россиянки Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме было вне досягаемости для остальных. Об этом в интервью News.ru рассказала тренер Ангелина Туренко.

— Все девочки молодцы! И Соня боролась, и Женя невероятное катание сегодня показала. Алина была, конечно, вне досягаемости, на мой взгляд, как в короткой, так и в произвольной, — рассказала Туренко.

Она также заявила, что первый удачный в истории женского катания четверной прыжок в исполнении казашки Элизабет Турсынбаевой говорит о плодотворной работе и росте спортсменки. По мнению Туренко, лидеру сезона — японке Рике Кихире — помешали прежде всего нервы, с которыми она не научилась справляться.

Напомним, Загитова сегодня впервые стала чемпионкой мира, россиянка Евгения Медведева выиграла бронзу. Загитова не оставила шансов своим соперницам ни в короткой, ни в произвольной программах. Ученица Этери Тутберидзе набрала гроссмейстерские 247,5 балла. На дебютном мировом первенстве год назад она стала лишь пятой.