На Украине запретили ввоз "Мастера и Маргариты" и ещё 16 книг из России

Причина всё та же: в Киеве усмотрели "признаки пропаганды" в целом ряде произведений.

Госкомтелерадио Украины запретило ввоз в страну 17 книг из России. В список попал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" от издательства "Азбука-Аттикус". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для запрета романа стало его предисловие, в котором к читателю обращаются внесённые в список "Миротворца" представители российского кино Валентин Гафт, Юрий Кара и Николай Бурляев. Там на Украине нашли "признаки пропаганды государства-агрессора", коим в Киеве считают Россию.

Как писал ранее Лайф, в 2018 году Госкомтелерадио запретило ввоз в страну около 477 тысяч экземпляров книг, посчитав их содержание антиукраинским, а в начале февраля нынешнего года запретило ввоз книг Сергея Довлатова и ещё 19 изданий.