Скворцова рассказала, как можно снизить смертность в России на 40%

Более 40% смертей в России можно предотвратить благодаря методике Всемирной организации здравоохранения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.
Она пояснила, что эта методика предполагает активное информирование людей о всевозможных факторах риска, сокращение объёмов потребления алкоголя и табака, улучшение профилактики и медпомощи.
Скворцова также сообщила, что врачам в 2018 году удалось спасти на 6,6 тысячи больше жизней, чем за год до этого. По её словам, с помощью нацпроекта "Здравоохранение" эту цифру можно увеличить в десятки раз — оставаться в живых будет ежегодно на 230 тысяч россиян больше.
Глава Минздрава России добавила, что сейчас большинство мужчин трудоспособного возраста — 70% — умирают из-за выпивки: либо от отравления, либо от болезней, вызванных алкоголизмом.
Ранее глава Минздрава России заявила, что россияне питаются нерационально.
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