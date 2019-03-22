Скворцова рассказала, как можно снизить смертность в России на 40%

По расчётам Минздрава России, меры в рамках нового нацпроекта позволят спасать более 200 тысяч жизней в год.

Более 40% смертей в России можно предотвратить благодаря методике Всемирной организации здравоохранения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Она пояснила, что эта методика предполагает активное информирование людей о всевозможных факторах риска, сокращение объёмов потребления алкоголя и табака, улучшение профилактики и медпомощи.

Скворцова также сообщила, что врачам в 2018 году удалось спасти на 6,6 тысячи больше жизней, чем за год до этого. По её словам, с помощью нацпроекта "Здравоохранение" эту цифру можно увеличить в десятки раз — оставаться в живых будет ежегодно на 230 тысяч россиян больше.

Глава Минздрава России добавила, что сейчас большинство мужчин трудоспособного возраста — 70% — умирают из-за выпивки: либо от отравления, либо от болезней, вызванных алкоголизмом.

Ранее глава Минздрава России заявила, что россияне питаются нерационально.