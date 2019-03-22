Набиуллина подтвердила возможность снижения ипотечных ставок до 8%

Они могут упасть и ниже, если будет низкий уровень инфляции и сложатся другие необходимые условия.

Ставки по ипотеке могут снизиться в России до 8% и менее после достижения уровня инфляции в 4%. Этот прогноз озвучила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

— Наши расчёты показывают, что при достижении уровня инфляции 4% и снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже, — заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что задачей Центробанка является создание макроэкономических условий для стабилизации и дальнейшего снижения ставок по ипотечным жилищным кредитам. Поэтому монетарная политика ЦБ направлена на возврат инфляции к 4%, пояснила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил снизить ставки по ипотеке к 2024 году до 8%.