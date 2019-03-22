Пентагон проинформировал Трампа о полном уничтожении ИГИЛ в Сирии

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал президента Дональда Трампа о полном уничтожении в Сирии боевиков группировки ИГИЛ*. Об этом сообщают журналисты пресс-пула Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря президента Сару Сандерс.

Отмечается, что на борту президентского самолёта Сандерс продемонстрировала журналистам карту, свидетельствующую о том, что халифат ИГИЛ полностью уничтожен.

Ранее Трамп уже заявлял о полной победе над ИГИЛ в Сирии. Причём не раз. Затем он заверял, что американские войска будут выведены из страны, однако на деле всё оказалось не так.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.