Экс-генпрокурор Украины придумал план по развалу России

Он заключается в том, что Запад должен усиливать давление на Москву, пока та не сдастся.

На Украине заявили, что угрозы Запада доведут Россию до полного распада и вынудят её отказаться от Крыма. Автор сценария — бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун.

Он сказал, что сейчас главная задача Запада — добиться полной изоляции России и застоя её экономики. Правда, Пискун признал, что пока никакие санкции не привели к такому результату. Он призвал усилить давление на Москву.

— Проблема со стороны этих мировых держав, которые должны чётко выставить условия: или РФ будет развалена, или она вернёт Крым. Думаю, тогда они его вернут, — приводит слова Пискуна издание "Дни.ру".

В киевских СМИ пишут, что потеря Крыма — больной вопрос для Пискуна по одной простой причине: у него там дача в коттеджном посёлке на месте бывшего розария Никитского ботанического сада.