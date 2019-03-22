Первые испытания скоростного вертолёта в США сняли на видео

У новой машины два несущих винта и уникальная конструкция хвостовой части — с третьим, "разгоночным" винтом.

Американские компании Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing провели испытания скоростного боевого вертолёта DEFIANT над полигоном в Уэст-Палм-Бич. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

— Ясно, что вертолёт DEFIANT благодаря своим эксплуатационным качествам, скорости и манёвренности реально изменит правила игры на поле боя, — заявил вице-президент дочерней компании Boeing Vertical Lift Дэвид Куперсмит.

У новой машины два несущих коаксиальных винта и уникальная конструкция хвостовой части, что позволяет ей без дозаправки увеличить дальность полёта при большей скорости. С этим призван помочь третий винт, размещённый позади.

Выход в эксплуатацию новинки планируется в 2030-х годах. Предполагается, что винтокрылая машина сможет достигать скорости выше 400 километров в час при сравнительно небольших затратах топлива.