На реке Яузе в Москве спасли раненого бобра

В столичном регионе с зимовки вышли бобры, однако жители Москвы, прогуливаясь на территории Бабушкинского парка, обнаружили, что один из них странно себя ведёт и долго сидит на одном месте на берегу. Оказалось, что животное ранено.

Животное отловили при помощи сачка. А на его спине обнаружили ранение, сообщает "Московский комсомолец".

— Бобра отвезли на обследование в Центр передержки диких животных под Яхромой. Теперь ему предстоит провести некоторое время под присмотром ветеринаров, — рассказывает издание.

В этом году бобров впервые за десять лет увидели и на юго-западе Москвы.