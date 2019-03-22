В Новгородской области хирург зашил рану с помощью плоскогубцев

Женщина серьёзно поранилась, и оказавшийся рядом врач решил справиться подручными средствами. Случаем заинтересовались в региональном Минздраве.

Хирург из Новгородской области с помощью плоскогубцев помог женщине, получившей серьёзную травму. Об этом он рассказал во "ВКонтакте".

По словам врача Александра Клецко, инцидент произошёл полгода назад в деревне Фалалеево Мошенского района. Мужчина приехал туда на дачу. Соседи обратились к нему за помощью — их знакомая сильно поранилась.

Выяснилось, что пострадавшая упала на осколок стекла и он вонзился в правое предплечье. На взгляд доктора, рана была глубокой, а в длину —примерно 14 сантиметров. Он заявил, что надо вызывать скорую, однако получил ответ, что в деревне на экстренную помощь надежды нет.

— В нашей больнице нет хирурга, не работает операционная, и скорой у нас в районе тоже давно уже нет, — пересказывает врач слова местных жителей.

Оставался вариант ехать в Боровичи, это соседний райцентр, но, по расчётам Клецко, скорая оттуда приехала бы часа через полтора-два, и столько же времени занял бы путь до больницы. Хирург решил, что медлить нельзя, и взялся зашить рану самостоятельно.

— Собрали инструменты по всей деревне: ножницы для обрезания ногтей, рыбацкий нож, иглы от швейной машинки, чёрные нитки на катушке, вместо иглодержателя — ржавые плоскогубцы, — рассказал специалист.

"Инструменты" и рану, добавил он, обработали одеколоном "Саша", а два дренажа вырезали из полиэтиленового пакета. Врач отметил, что операция прошла успешно, швы он позже снял, всё зажило, никаких осложнений не было.

Тем не менее публикация Клецко вызвала беспокойство в региональном Минздраве. Там заявили, что в Мошенском районе в момент происшествия было вовсе не так плохо с медициной.

— Жителей Мошенского района обслуживали две бригады скорой медицинской помощи, базирующиеся в районном центре... Медики были бы в деревне Фалалеево в течение 15–20 минут, — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

Кроме того, Минздрав не одобрил того, что пациентку не отвезли в больницу хотя бы после операции, чтобы удостовериться, что её здоровью ничто не угрожает. В пресс-службе министерства заявили, что хирург в Мошенской ЦРБ есть, а также работает малая операционная.