Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина превысил 65%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведённого в середине марта.

— Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению положительно скорректировался до 65,3% — максимум за последние шесть месяцев. Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю также выросли и составили 38% и 41% соответственно, — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, Владимир Путин по-прежнему возглавляет первую тройку рейтинга доверия политикам — его показатель находится на уровне 33,4%. На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу (14,7%), на третьем — глава МИД Сергей Лавров (11,7%).

Всероссийский опрос проводили с 11 по 17 марта среди 1600 респондентов.