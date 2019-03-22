США ввели санкции против венесуэльского банка BANDES

Вашингтон ввёл санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES). Под ограничения попали также два подразделения банка в Венесуэле и по одному — в Боливии и Уругвае.

Минфин США в своём заявлении обвиняет Каракас в использовании BANDES и его дочерних структур, "чтобы выводить за границу средства, тем самым поддерживая Николаса Мадуро".

Теперь физлицам и компаниям в Штатах запрещено иметь дело с BANDES, все активы оказавшихся под санкциями компаний будут заблокированы в США.