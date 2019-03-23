Трамп отказался от санкций против КНДР, потому что "ему нравится" Ким Чен Ын

Случай представляется как спонтанное решение американского лидера, однако некоторые эксперты склонны полагать, что "жест" был спланирован заранее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил введение новых "крупномасштабных" санкций против Северной Кореи, разработанных его же правительством. Об этом он написал в "Твиттере".

— Сегодня Министерство финансов объявило, что дополнительные крупномасштабные санкции наряду с уже существующими будут введены против Северной Кореи. Я сегодня распорядился отозвать эти дополнительные санкции, — написал Трамп.

Несколько позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что американскому лидеру "нравится председатель Ким и он не считает, что санкции понадобятся".

Как передаёт издание New York Times, буквально накануне Минфин США ввёл ограничительные меры против двух китайских судоходных компаний, которые помогали КНДР избегать санкций.

По словам журналистов, американский истеблишмент сложно переживает подобные спонтанные решения президента, ведь они ставят под удар не только авторитет США на мировой арене, но и сам "институт санкций" — от службы разведки, собирающей данные, до служащих, разрабатывающих ограничения. Некоторые чиновники предполагают, что этот жест Трампа мог быть спланирован заранее.