Макрон пообещал, что против "жёлтых жилетов" не будут поднимать армию

Президент Франции уточнил, что военные продолжат защищать важные объекты в рамках антитеррористической операции.

Армию не будут задействовать для разгона манифестаций "жёлтых жилетов", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его выступление показали по телеканалу ЕС.

По словам главы государства, военные будут участвовать в операции по антитеррористическому патрулированию "Сантинель", в том числе защищать важные объекты. А наводить порядок во время протестов будут полицейские и жандармы.

Ранее премьер-министр Эдуар Филипп на заседании Совета министров сообщил, что для обеспечения безопасности на акциях "жёлтых жилетов" будут привлекать армейские патрули.

Позже военный губернатор Парижа генерал Брюно Ле Рей заявил, что его солдатам разрешили открывать огонь в случае опасности для их жизни.

Как писал Лайф, Макрон обвинил "жёлтые жилеты" в попытке уничтожить страну. На днях манифестанты подожгли жилой дом, разгромили несколько магазинов.

Протесты во Франции не утихают с ноября 2018 года. Они начались с требований не повышать налоги и тарифы на топливо.