Туристов будут штрафовать на €3 тысячи за алкоголь на пляжах Майорки

Также местные бары должны убрать уличную рекламу напитков и прекратить акции вроде "счастливых часов".

В нынешнем году власти испанского острова Майорка объявили тотальную войну с пьянством на своих пляжах и решили ввести солидные штрафы за распитие и рекламу алкоголя сразу в нескольких курортных зонах, передаёт Би-би-си.

Уже с 1 апреля текущего года публичное распитие алкоголя в центральных и прибрежных районах Пальмы грозит штрафом до 3 тысяч евро, а местные бары должны убрать уличную рекламу напитков, прекратить играть громкую музыку по ночам, а также завершить стимулирующие акции вроде "Счастливые часы" и "Два бокала по цене одного".

Как отмечают журналисты, на острове уже действует ряд правил, направленных против нетрезвых туристов, среди которых запрет на барные туры, продажа алкоголя навынос с 0:00 до 8:00, прогулки топлес и публичный секс.

— Местные жители годами жаловались на шум и грязь от путешественников, которые напивались до беспамятства и буянили на улицах курорта. Туризм составляет 42% ВВП Балеарских островов, в настоящее время мы планируем переориентироваться на более качественных гостей — с достатком, с пониманием норм поведения, — приводятся слова пресс-секретаря Министерства туризма Александры Уилмс.

Правда, стоит отметить, что активная борьба ведётся не со всеми злачными местами острова — новые ограничения не коснутся города Магалуф, который считается своеобразной Меккой для любителей отдыха с выпивкой и громкой музыкой.