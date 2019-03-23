Лукашенко отправил чиновников на долгие пешие прогулки

Белорусский президент прямо сказал госслужащим, что, если они немедленно не займутся физкультурой, долго не проживут.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников своим примером пропагандировать здоровый образ жизни и каждый день ходить пешком. Об этом пишет БЕЛТА.

Сообщается, что во время своего визита в город Барановичи глава государства спросил у местных госслужащих, какими видами спорта они занимаются, но никто ему вразумительно не ответил.

Лукашенко заявил, что в любом случае нужно хотя бы совершать пешие прогулки.

— Это кажется шуткой, но не будете ходить по пять километров как минимум — долго не проживёте, — предупредил президент.

Как ранее писал Лайф, Лукашенко предложил проверить слух у чиновников, заявив, что "не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаёшь".