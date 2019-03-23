Лукашенко отправил чиновников на долгие пешие прогулки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников своим примером пропагандировать здоровый образ жизни и каждый день ходить пешком. Об этом пишет БЕЛТА.
Сообщается, что во время своего визита в город Барановичи глава государства спросил у местных госслужащих, какими видами спорта они занимаются, но никто ему вразумительно не ответил.
Лукашенко заявил, что в любом случае нужно хотя бы совершать пешие прогулки.
— Это кажется шуткой, но не будете ходить по пять километров как минимум — долго не проживёте, — предупредил президент.
Как ранее писал Лайф, Лукашенко предложил проверить слух у чиновников, заявив, что "не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаёшь".
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