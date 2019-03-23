Мюллер не будет рекомендовать предъявлять новые обвинения по "делу РФ"

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Мюллер не будет рекомендовать предъявлять новые обвинения по "делу РФ"

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Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, завершивший расследование "вмешательства" в американские выборы, больше не планирует обвинительных заключений по этому делу, сообщает CNN.

Ранее стало известно, что Роберт Мюллер завершил своё почти двухлетнее расследование так называемого российского дела и предоставил итоговый доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Подробностей о результатах не приводится, однако предполагается, что Барр может проинформировать Конгресс США о докладе уже в эти выходные.

Сам глава Минюста США подтвердил, что расследование завершено, но сообщил, что пока не определился с возможностью публикации доклада Мюллера.

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