Зеленский предложил запустить на Украине русскоязычный телеканал

Новое СМИ, по плану кандидата в президенты Украины, будет вещать в Донецке и Луганске, а также в США, Европе, Израиле и Крыму.

Украина должна начать телевещание на русском языке, заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью Ictv.

— Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, — сказал он.

По мнению шоумена, это СМИ должно рассказывать о реальной жизни в стране и, в частности, опровергнуть мнение о том, что жителей неподконтрольных Киеву территорий хотят лишить русского языка.

— Мы бы говорили, что, ребята, вас обманули, — отметил Зеленский.

Кандидат также призвал возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса. Напомним, украинские власти не платят людям в Донецкой и Луганской областях ни пенсии, ни зарплату с лета 2014 года.