Зеленский предложил запустить на Украине русскоязычный телеканал

Украина должна начать телевещание на русском языке, заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью Ictv.
— Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, — сказал он.
По мнению шоумена, это СМИ должно рассказывать о реальной жизни в стране и, в частности, опровергнуть мнение о том, что жителей неподконтрольных Киеву территорий хотят лишить русского языка.
— Мы бы говорили, что, ребята, вас обманули, — отметил Зеленский.
Кандидат также призвал возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса. Напомним, украинские власти не платят людям в Донецкой и Луганской областях ни пенсии, ни зарплату с лета 2014 года.
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