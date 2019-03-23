На озере Ильмень со льдины сняли группу рыбаков

Люди вышли на лёд, несмотря на запрет. Льдина треснула, и семь человек оказались отрезанными от берега.

Семеро рыбаков застряли на льду озера Ильмень в Новгородской области, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, в районе деревни Курицко на водоёме треснул лёд, люди не могли добраться до берега.

Сотрудники МЧС выехали на место и менее чем за два часа перевезли всех рыбаков. Помощь врачей не понадобилась.

Спасатели подчеркнули, что с 18 марта 2019 года постановлением местных властей категорически запрещено выходить на лёд.