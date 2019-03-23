На озере Ильмень со льдины сняли группу рыбаков

Семеро рыбаков застряли на льду озера Ильмень в Новгородской области, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, в районе деревни Курицко на водоёме треснул лёд, люди не могли добраться до берега.
Сотрудники МЧС выехали на место и менее чем за два часа перевезли всех рыбаков. Помощь врачей не понадобилась.
Спасатели подчеркнули, что с 18 марта 2019 года постановлением местных властей категорически запрещено выходить на лёд.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени