Дэнни "Мачете" Трехо озвучит обезьянку в "Даше-путешественнице"

Американский актёр Дэнни Трехо, получивший прозвище Мачете после одноимённого фильма и запомнившийся зрителям в основном по ролям плохих парней, озвучит обезьянку Башмачка — помощника главной героини в экранизации мультфильма "Даша-путешественница". Об этом актёр сообщил в своём твиттере.

The rumors are true, I finally can tell you I am a monkey...Boots!!! Don’t miss the @DoraMovie trailer this Saturday 3/23, debuting live during the @Nickelodeon Kid’s Choice Awards! #DoraMovie pic.twitter.com/gr5rq0xRYp — Danny Trejo (@officialDannyT) 21 марта 2019 г.

— Слухи не врут, я наконец могу сказать вам, что я обезьяна... Загрузка!!! Не пропустите в эту субботу трейлер Dora Movie, дебютирующий в прямом эфире на Nickelodeon Kid's Choice Awards, — написал актёр.

Экранизацией мультфильма "Даша-путешественница" (оригинальное название Dora the Explorer) занимается компания Paramount Pictures. Изначально сообщалось, что к адаптации будет привлечён режиссёр "Трансформеров" Майкл Бэй, однако позже он это опроверг. Премьера картины намечена на 2019 год.