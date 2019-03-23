Дэнни "Мачете" Трехо озвучит обезьянку в "Даше-путешественнице"

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Дэнни "Мачете" Трехо озвучит обезьянку в "Даше-путешественнице"

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Кадр мультфильма "Даша-путешественница" / © Кинопоиск, Кадр из фильма "Мачете" © Кинопоиск, Коллаж: L!FE

Американский актёр Дэнни Трехо, получивший прозвище Мачете после одноимённого фильма и запомнившийся зрителям в основном по ролям плохих парней, озвучит обезьянку Башмачка — помощника главной героини в экранизации мультфильма "Даша-путешественница". Об этом актёр сообщил в своём твиттере.

Слухи не врут, я наконец могу сказать вам, что я обезьяна... Загрузка!!! Не пропустите в эту субботу трейлер Dora Movie, дебютирующий в прямом эфире на Nickelodeon Kid's Choice Awards, — написал актёр.

Экранизацией мультфильма "Даша-путешественница" (оригинальное название Dora the Explorer) занимается компания Paramount Pictures. Изначально сообщалось, что к адаптации будет привлечён режиссёр "Трансформеров" Майкл Бэй, однако позже он это опроверг. Премьера картины намечена на 2019 год.

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