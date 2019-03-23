Три бомбардировщика ВВС США подряд заметили у границ России

Наблюдатели считают, что это были военные учения: самолёты отработали нанесение "ударов" по Калининградской области.

Три принадлежащих американским ВВС стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетали над Балтийским морем недалеко от Калининградской области, сообщили мониторинговые ресурсы.

По их данным, самолёты поочерёдно вылетали с авиабазы Фэрфорд в Великобритании и совершали один и тот же маршрут через воздушное пространство над Нидерландами и Германией к Балтийскому морю.

Отмечается, что примерно в 160–170 километрах от границ Калининградской области бомбардировщики меняли курс и двигались в сторону Швеции, облетали остров Готланд и возвращались обратно в Англию.

По мнению наблюдателей, это было частью военных учений, в ходе которых пилоты отрабатывали условное нанесение ударов по территории России. Стоит отметить, что B-52H Stratofortress может нести авиабомбы и крылатые ядерные ракеты большой дальности.

Как ранее писал Лайф, российские Су-27 отогнали американский B-52H от границ РФ над водами Балтики.