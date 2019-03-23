СМИ узнали, когда опубликуют основные выводы доклада Мюллера

Пока о содержании документа ничего не известно, конгрессмены от обеих партий призвали незамедлительно опубликовать отчёт спецпрокурора.

Основные выводы доклада по итогам расследования "российского дела" будут опубликованы после того, как их предоставят конгрессу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минюста США.

Ранее стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил своё почти двухлетнее расследование так называемого российского дела и предоставил итоговый доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Подробностей о результатах не приводится, однако предполагается, что Барр может проинформировать Конгресс США о докладе уже в эти выходные.

Также СМИ стало известно, что в докладе Мюллера нет каких-либо дополнительных обвинений.