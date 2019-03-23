Спецпрокурор Мюллер покинет пост в ближайшие дни

Он завершил расследование предполагаемого "вмешательства" России в выборы, представил итоговый доклад — миссия окончена.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в ближайшие дни завершит свою работу на этом посту, сообщает CNN.

Как рассказал телеканалу представитель аппарата Мюллера Питер Карр, несколько сотрудников спецпрокурора останутся в офисе на некоторое время, чтобы сделать всё необходимое для его закрытия.

Как ранее писал Лайф, Мюллер закончил почти двухлетнее расследование "российского дела". Сообщается, что он не планирует предъявлять новые обвинения.