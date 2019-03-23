Спецпрокурор Мюллер покинет пост в ближайшие дни

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в ближайшие дни завершит свою работу на этом посту, сообщает CNN.
Как рассказал телеканалу представитель аппарата Мюллера Питер Карр, несколько сотрудников спецпрокурора останутся в офисе на некоторое время, чтобы сделать всё необходимое для его закрытия.
Как ранее писал Лайф, Мюллер закончил почти двухлетнее расследование "российского дела". Сообщается, что он не планирует предъявлять новые обвинения.
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