Более 20 туристов погибли при возгорании автобуса в Китае

На скоростной трассе в городе Чандэ (провинция Хунань) загорелся туристический автобус, в результате чего 26 человек погибли на месте, ещё 28 пострадали. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По данным агентства, пятеро пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии. На момент аварии в автобусе находилось 56 человек, среди которых, помимо туристов, были один гид и два водителя автобуса.

Сообщается, что оба водителя были задержаны, начато расследование причин возгорания.