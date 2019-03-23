"Новая церковь" будет молиться о справедливых выборах на Украине

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"Новая церковь" будет молиться о справедливых выборах на Украине

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Фото: © РИА Новости

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко распорядился проводить в храмах молитвы о справедливых президентских выборах — в связи с "особой ответственностью", которая возлагается на украинцев. Об этом сообщила пресс-служба неканонической Православной церкви Украины.

На сайте ПЦУ также приводится текст молитвы. В частности, она содержит просьбу о "духе разума" для совершения справедливого выбора главы государства.

Распоряжение будет действовать до завершения избирательной кампании в храмах, которые подчиняются "новой церкви".

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Действующий глава государства Пётр Порошенко уже заявил об уверенности в своей победе, однако пока он лидирует лишь в антирейтингах.

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