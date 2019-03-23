Овечкин удивил мир "секретной диетой чемпиона" с чипсами и мороженым

Видеозапись была опубликована в инстаграме его супруги, однако быстро обрела популярность вне блога девушки.

Один из лучших хоккеистов современности, нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин изрядно удивил многих своих фанатов после того, как в кадр случайно попала корзина с его покупками, которая была заполнена не самыми здоровыми продуктами.

Его супруга Анастасия Шубская на днях потеряла мужа в супермаркете и решила записать по этому поводу сториз в "Инстаграме". Когда девушка наконец нашла Александра, в кадр попала корзина, в которой внимательные пользователи заметили газировку, чипсы, крекеры, восемь бутылок пива. Сам спортсмен в этот момент клал туда ещё и мороженое.

Видеозапись быстро начала набирать популярность и за пределами подписчиков девушки и очень быстро привлекла к себе внимание. Один из пользователей назвал увиденное "секретной диетой Овечкина", а другой признался, что и раньше любил подобные продукты, а теперь у него есть хотя бы оправдание для этого — "спасибо, Ови".

Already my favorite foods. Now I have justification for eating them. Thanks @ovi8 . — JemKay (@jkan7411) 21 марта 2019 г.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин возглавляет снайперскую гонку в НХЛ с 48 заброшенными шайбами, а его команда "Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. После 73 матчей у россиянина в активе 83 очка по системе "гол плюс пас". Всего же на его счету более 1200 заработанных очков.