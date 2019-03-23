Бышовец рассказал, почему сборной России будет непросто в матче с Казахстаном

Встреча национальных команд пройдёт в столице, которая меняет название с Астаны на Нурсултан, 24 марта и начнётся в 17:00 мск.

Футболисты сборной России прибыли в Казахстан, где состоится второй матч отборочного турнира Евро-2020 против национальной команды республики. Об этом сообщается в официальном твиттере российской сборной.

Прилетели в Казахстан! Завтра - предматчевая тренировка 💪 pic.twitter.com/NyebORHTOF — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью RT рассказал, почему после проигрыша сборной Бельгии подопечным Станислава Черчесова будет непросто в Казахстане. По мнению Бышовца, хотя по общему уровню наша сборная выше, но ей нужно преодолеть целый ряд сложностей, чтобы выиграть.

— Мы проиграли, казахи обыграли Шотландию. Будет непросто. Причём за Казахстан говорит сразу комплекс факторов. Помимо того что команда летит после поражения, предстоит перестроиться под другой часовой пояс. К тому же сложности могут возникнуть и из-за искусственного газона на местном стадионе, — отметил тренер.

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