Бышовец рассказал, почему сборной России будет непросто в матче с Казахстаном

Футболисты сборной России прибыли в Казахстан, где состоится второй матч отборочного турнира Евро-2020 против национальной команды республики. Об этом сообщается в официальном твиттере российской сборной.
Прилетели в Казахстан! Завтра - предматчевая тренировка 💪 pic.twitter.com/NyebORHTOF— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью RT рассказал, почему после проигрыша сборной Бельгии подопечным Станислава Черчесова будет непросто в Казахстане. По мнению Бышовца, хотя по общему уровню наша сборная выше, но ей нужно преодолеть целый ряд сложностей, чтобы выиграть.
— Мы проиграли, казахи обыграли Шотландию. Будет непросто. Причём за Казахстан говорит сразу комплекс факторов. Помимо того что команда летит после поражения, предстоит перестроиться под другой часовой пояс. К тому же сложности могут возникнуть и из-за искусственного газона на местном стадионе, — отметил тренер.
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