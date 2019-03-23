Бышовец рассказал, почему сборной России будет непросто в матче с Казахстаном

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Бышовец рассказал, почему сборной России будет непросто в матче с Казахстаном

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Фото: © twitter/Сборная России

Встреча национальных команд пройдёт в столице, которая меняет название с Астаны на Нурсултан, 24 марта и начнётся в 17:00 мск.

Футболисты сборной России прибыли в Казахстан, где состоится второй матч отборочного турнира Евро-2020 против национальной команды республики. Об этом сообщается в официальном твиттере российской сборной.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью RT рассказал, почему после проигрыша сборной Бельгии подопечным Станислава Черчесова будет непросто в Казахстане. По мнению Бышовца, хотя по общему уровню наша сборная выше, но ей нужно преодолеть целый ряд сложностей, чтобы выиграть.

Мы проиграли, казахи обыграли Шотландию. Будет непросто. Причём за Казахстан говорит сразу комплекс факторов. Помимо того что команда летит после поражения, предстоит перестроиться под другой часовой пояс. К тому же сложности могут возникнуть и из-за искусственного газона на местном стадионе, — отметил тренер.

Ранее Лайф рассказывал, что нужно знать о грядущем сопернике.

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