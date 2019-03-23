Певец Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

Как пообещали его друзья, продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, скоро он вернётся на сцену и порадует поклонников новым альбомом.

Николай Носков пришёл на презентацию новой песни молодого музыканта Александра Иванова (IVAN) — это первый выход певца в свет после перенесённого инсульта. Об этом сообщил в "Инстаграме" продюсер Виктор Дробыш.

На опубликованном Дробышем видеофрагменте видно, как со сцены в честь Носкова поют хит "Я люблю тебя, это здорово", а затем в кадре появляется сам автор музыки на стихи Игоря Брусенцева.

Продюсер Иосиф Пригожин тоже поделился радостью и назвал Носкова одним из своих любимых артистов.

— Меня с ним очень многое связывает — мощное прошлое, а именно восемь лет совместной работы. Мы выпустили вместе несколько альбомов, сняли много клипов на песни, которые стали признанными хитами, — рассказал он.

Напомним, весной 2017 года у Николая Носкова случился инсульт, он больше недели провёл в реанимации, его подключали к аппарату жизнеобеспечения. В конце 2018 года Виктор Дробыш анонсировал скорое возвращение певца к творческой и концертной деятельности.