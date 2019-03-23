Певец Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

Николай Носков пришёл на презентацию новой песни молодого музыканта Александра Иванова (IVAN) — это первый выход певца в свет после перенесённого инсульта. Об этом сообщил в "Инстаграме" продюсер Виктор Дробыш.
На опубликованном Дробышем видеофрагменте видно, как со сцены в честь Носкова поют хит "Я люблю тебя, это здорово", а затем в кадре появляется сам автор музыки на стихи Игоря Брусенцева.
Продюсер Иосиф Пригожин тоже поделился радостью и назвал Носкова одним из своих любимых артистов.
— Меня с ним очень многое связывает — мощное прошлое, а именно восемь лет совместной работы. Мы выпустили вместе несколько альбомов, сняли много клипов на песни, которые стали признанными хитами, — рассказал он.
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Вчера был особенный вечер. На презентации диска невероятно талантливого артиста @ivan__rock счастлив был снова встретиться с легендарным и одним из самых моих любимых артистов Николаем Носковым. Меня с ним очень многое связывает -мощное прошлое, а именно 8 лет совместной работы. Мы выпустили вместе несколько альбомов, сняли много клипов на песни, которые стали признанными хитами. Горд тем, что мне удалось тогда убедить всех, кто работал на телевидении и радио, взять в эфир шедевры в исполнении этого выдающегося музыканта, а некоторые произведения стали сегодня уже классикой, такие, как например: "Я люблю тебя это здорово". То, что николай Носков пришёл поддержать молодого рок-исполнителя, само по себе ценно, но сегодня дорого вдвойне, так как Николай последнее время крайне редко появляется на публике. От себя хочу сказать огромное спасибо Виктору Дробышу, который помогает сейчас Николаю Носкову вернуться в творческий строй. Ребята, вы молодцы vdrobysh
Напомним, весной 2017 года у Николая Носкова случился инсульт, он больше недели провёл в реанимации, его подключали к аппарату жизнеобеспечения. В конце 2018 года Виктор Дробыш анонсировал скорое возвращение певца к творческой и концертной деятельности.
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